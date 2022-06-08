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Омичи в День России могут встать в масштабные пробки

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Красноярск
09:10 8 Июня 2022
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В Омске в День России перекроют движение транспорта в центре города.

Ограничения движения начнутся с 12:00 11 июня и продлятся до 05:00 13 июня. Перекрытия будут действовать на более 10 участках дорог в центре областной столицы:

- по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до пересечения с Партизанской и Щербанева, включая Соборную площадь;

- по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

- на Банковском переулке от улицы Певцова до Соборной площади;

- перекроют улицу Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская также будет перекрыта на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- ещё с 11:30 до 13:00 12 июня на Ленина от ул. Интернациональной до ул. Лермонтова, включая Соборную площадь и Юбилейный мост;

- закроют участок дороги на ул. Партизанская от ул. Таубе до ул. Ленина;

- улица Спартаковская будет перекрыта и улица Тарская от Красина до Ленина;

- по улице Щербанева от Ленина до Бударина тоже не проедешь;

- часть автодороги на площади Ленина от улицы Лермонтова до Юбилейного моста тоже закроют;

- на улице Думская от проспекта Карла Маркса до Ленина тоже введут ограничение проезда.

Омичи в День России могут встать в масштабные пробки

Фото: Александр Жуковец, мэрия Омска

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