В Красноярске планируют замедлить скорость передвижения электросамокатов

Ситуацию с электросамокатами в общественных местах обсудили представители ГИБДД, администрации района, «Красгорпарка», руководство департамента городского хозяйства. Об этом пишет в своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

— За последнее время получил несколько обращений от жителей с просьбой навести порядок. Есть и пострадавшие. По нынешнему федеральному законодательству это не ДТП, а несчастный случай, то есть как если бы один пешеход толкнул другого, — пишет он.

Департамент безопасности мэрии взял на себя переговоры с предпринимателями о ещё большем автоматическом снижении скорости на набережных.