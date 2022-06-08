8 июня
Красноярск
погода +13 °C
60.96
 
€ 64.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске планируют замедлить скорость передвижения электросамокатов

Главная Общество
Красноярск
09:00 8 Июня 2022
общество, красноярск, запрет, скорость
Фотография © Александр Жуковец
версия для печати Ico_print

Ситуацию с электросамокатами в общественных местах обсудили представители ГИБДД, администрации района, «Красгорпарка», руководство департамента городского хозяйства. Об этом пишет в своём Telegram-канале депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

— За последнее время получил несколько обращений от жителей с просьбой навести порядок. Есть и пострадавшие. По нынешнему федеральному законодательству это не ДТП, а несчастный случай, то есть как если бы один пешеход толкнул другого, — пишет он.

Департамент безопасности мэрии взял на себя переговоры с предпринимателями о ещё большем автоматическом снижении скорости на набережных.

— Считаю, что нужно на уровне города регламентировать этот бизнес и места парковки, и правила проезда, и запреты. Возможно, потребуется и изменение краевого законодательства, — добавил Илья Зайцев.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске священник возмущён названием бара «Святые рёбрышки»

В Красноярске священник возмущён названием бара «Святые рёбрышки»

8 Июня 2022 г.
Он увидел в названии оскорбление чувств верующих
Новости Красноярска: Красноярцы фиксируют в окрестностях города следы медведей

Красноярцы фиксируют в окрестностях города следы медведей

8 Июня 2022 г.
В полицию подобных сообщений не поступало
Новости Красноярска: В Шушенском районе в тайге потерялась 28-летняя сборщица черемши

В Шушенском районе в тайге потерялась 28-летняя сборщица черемши

8 Июня 2022 г.
Сформированы поисковые группы
Новости Красноярска: В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

В Красноярске водитель на Mazda снёс фонарный столб

8 Июня 2022 г.
Две 28-летние пассажирки получили травмы, их доставили в больницу
Новости Красноярска: Красноярский край и Монголия укрепят сотрудничество в различных сферах

Красноярский край и Монголия укрепят сотрудничество в различных сферах

8 Июня 2022 г.
Укреплять сотрудничество будут в сферах геологоразведки, туризма, медицины и т.д.
Новости Красноярска: Пьяный красноярец украл велосипед и угрожал подростку ножом

Пьяный красноярец украл велосипед и угрожал подростку ножом

8 Июня 2022 г.
Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1984 года рождения
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

8-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки, грозы и туман

7 Июня 2022 г.
К концу недели в регионе установится тёплая погода
Новости Красноярска: На красноярском автовокзале эвакуируют людей

На красноярском автовокзале эвакуируют людей

6 Июня 2022 г.
Всех вывели на улицу
Новости Красноярска: В Красноярском крае выплаты проиндексируют с учётом изменений размера прожиточного минимума

В Красноярском крае выплаты проиндексируют с учётом изменений размера прожиточного минимума

6 Июня 2022 г.
Их перечислят в течение июня и июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru