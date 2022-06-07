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Губернатор Омской области выразил соболезнования близким погибших на Украине

Главная Общество
Красноярск
21:32 7 Июня 2022
общество, омск, в россии, спецоперация
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Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования близким погибших на спецоперации.

На портале правительства Омской области написали о погибших омичах при исполнении боевого долга при спецоперации на Украине: капитане Никите Алабине, гвардии ефрейторе Адилхане Киниспаеве и рядовом Владиславе Зорине.

«Как истинные патриоты своей страны наши защитники до последней минуты оставались верны служебному долгу. На таких воинах всегда держалось и будет держаться наше Отечество. Вечная память!» — пишет семьям погибших Александр Бурков. 

Фото: архив Sibnovosti.ru

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