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В Красноярске появились аниматоры нового формата

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Красноярск
21:26 7 Июня 2022
общество, красноярск, происшествия, актеры
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Жительница Красноярска рассказала Gornovosti об аниматорах, которые, по их словам, вымогают деньги у горожан после того, как те сфотографировались с ними.

По информации местной жительницы, аниматоров, просящих деньги не меньше двух. Это либо парни, либо парень с девушкой. Они чаще всего появляются в центре города. Женщина, которая попала под их влияние рассказала, что в один из дней видела этих ребят у виадука за Центральным парком, а ещё возле Театральной площади и в районе Пушкинского сквера. 

Эти аниматоры одеты в карнавальные костюмы и по мнению очевидцев, пристают к людям, заставляя их фотографироваться с ними, а после просят деньги. Точная сумма за такое фото неизвестна, но по информации девушки он колеблется от 100 до 500 рублей.

В прошедшие выходные фотографы Gornovosti заметили одного из этих аниматоров-вымогателей на проекте «В центре Мира» и запечатлели его. Со слов фотографа, актер говорил прохожим, что работает в театре пантомимы, а за снимок просил 100 рублей наличными или переводом.

Фото: Руслан Рыбаков / Gornovosti

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