В Енисейске школьник решил отвезти друзей по домой на отцовском внедорожнике

В Енисейске госавтоинспекторы остановили 15-летнего подростка, управлявшего Toyota Land Cruiser. В салоне внедорожника находились его трое друзей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, автомобиль школьник взял с разрешения отца, чтобы отвезти приятелей по домам. Законный представитель подростка подтвердил информацию. По его словам, он дал ключи от автомобиля сыну и разрешил сесть за руль.

На отца составлен протокол, штраф составит 30 тысяч рублей.

Также материал о правонарушении несовершеннолетнего направлен сотрудникам ПДН.

Фото: © МВД МЕДИА