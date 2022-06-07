Красноярский камерный хор стал лучшим на Международном фестивале-конкурсе

В ​Омске подвели итог Международного фестиваля-конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Хоровые игры Сибири». Победу одержал Красноярский камерный хор. Об этом сообщают на сайте администрации города Красноярска.

В играх приняли участие 700 артистов из 7 регионов России. Красноярский камерный хор под управлением Екатерины Баулиной стал Лауреатом I степени в номинации «Академические хоры» в возрастной категории от 26 лет и обладателем гран-при. Художественного руководителя отметили специальным дипломом за лучшую работу дирижёра.

Красноярский камерный хор готовится к концерту в Тюмени.

В Красноярске хор выступит 17 июня в 19:00 на острове Татышев в рамках городского проекта «Музыкальные пятницы». Вход свободный.