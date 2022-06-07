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В Бурятии мужчина бросил в суде гранату в полицейского

Главная Общество
Красноярск
19:25 7 Июня 2022
общество, происшествия, бурятия, суд
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Житель Бурятии бросил игровую гранату в суде и ранил полицейского. Инцидент произошел здании Тункинского мирового суда, сообщается в Telegram-канале местной администрации. 

Очевидцы сообщают, что мужчина бросил гранату в сторону стоящих людей, но её успел перехватить полицейский. Именно он удерживал гранату для страйкбола до взрыва и заслонил собой стоявших рядом женщин. Граната взорвалась и полицейский получил осколочные ранения рук.

Пока полицейский удерживал гранату, хулиган достал нож и попытался напасть с ним на мирового судью. Злоумышленника схватил второй полицейский, скрутил и доставил в отделение полиции.

По неподтвержденной информации, нападавшим оказался 54-летний житель Иркутской области.

Фото:©tunka.online/Telegram

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