В Бурятии мужчина бросил в суде гранату в полицейского

Житель Бурятии бросил игровую гранату в суде и ранил полицейского. Инцидент произошел здании Тункинского мирового суда, сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Очевидцы сообщают, что мужчина бросил гранату в сторону стоящих людей, но её успел перехватить полицейский. Именно он удерживал гранату для страйкбола до взрыва и заслонил собой стоявших рядом женщин. Граната взорвалась и полицейский получил осколочные ранения рук.

Пока полицейский удерживал гранату, хулиган достал нож и попытался напасть с ним на мирового судью. Злоумышленника схватил второй полицейский, скрутил и доставил в отделение полиции.

По неподтвержденной информации, нападавшим оказался 54-летний житель Иркутской области.

Фото:©tunka.online/Telegram