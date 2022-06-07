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В Красноярске с балкона выпал 4-летний ребёнок

Главная Общество
Красноярск
15:31 7 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, ребенок
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В конце апреля ночью около дома по ул. Марковского, 50 очевидцы нашли 4-летнего ребёнка. Он лежал на земле и плакал, жалуясь на боль.

Малыша госпитализировали. Как сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю, во время проведения поквартирного обхода была установлена личность матери пострадавшего. Ей оказалась красноярка 1999 года рождения. Она сказала, что ребёнок упал с балкона 4 этажа, когда она выходила в магазин.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Максимальное наказание по статье — до 1 года лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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