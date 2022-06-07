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Жители Хакасии совершили двойное убийство

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Красноярск
16:25 7 Июня 2022
общество, происшествия, хакасия, убийство
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40-летняя женщина и 29-летний мужчина из Аскизского района признаны виновными по п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 26 июля 2021 года подсудимые распивали спиртное в квартире женщины в пос. Неожиданный. Она пожаловалась знакомому на то, что сосед обвиняет её в краже дров у односельчан. Тогда злоумышленники направились в дом к соседу. Во время выяснения отношений они нанесли потерпевшему удары деревянной палкой, шилом, ножом и ножницами. В это время в квартиру пришёл другой мужчина, ставший очевидцем убийства. Опасаясь быть привлечёнными к уголовной ответственности за содеянное, убийцы нанесли очевидцу удары по телу этими же орудиями преступления. 38-летний и 56-летний потерпевшие скончались.

Подсудимые признали вину.

Суд назначил женщине 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, а мужчине — 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: © СК РФ

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