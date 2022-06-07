Парк культуры и отдыха «Мечта» в Таежном готовится к открытию

Накануне более двухсот ирисов были высажены здесь на газонах. Строительство парка стало возможным благодаря программе «Территория РУСАЛа», запущенной более 10 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаска, и направленной на создание комфортной городской среды. Кроме гранта от РУСАЛа в размере 50 млн рублей проект «Мечты» также получил финансирование от министерства строительства Красноярского края.

Бывший пустырь, где когда-то был автодром, всего за один год преобразился до неузнаваемости. Игровые и спортивные площадки, красивые лавочки и стильные малые архитектурные формы, скейт-парк и современное освещение – уже сейчас новое общественное пространство стало знаковым для поселка, где любят гулять и дети, и взрослые.

Жительница Таежного Марина Катунцова часто проводит здесь время с сыновьями:

«Максиму 7 лет, Роме 5. И оба очень любят кататься на велосипеде в парке, иногда за уши отсюда не вытащишь. В поселке больше нет таких мест, во дворах кататься машины мешают, а здесь абсолютно безопасно и красиво. Пока дети катаются, родители могут на лавочке отдохнуть».

Архитектурную концепцию парка разработали специалисты из Санкт-Петербурга. Они постарались учесть местный колорит и айдентику. Как результат – здесь удачно сочетаются металлические и деревянные элементы. Парк спроектирован многофункциональным, чтобы люди разного возраста и увлечений смогли найти здесь занятие по душе.

«Официальное открытие запланировано на конец июня. К этому времени, надеемся, лето до нас все-таки дойдет, и в полную силу зазеленеют газоны, а также высаженные волонтерами БоАЗа яблони и цветы. Буквально вчера вечером 10 ящиков с луковицами ириса – в обще сложности более 250 цветов – украсили газоны парка», - рассказала руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская.

Фото:©пресс-службы БоАЗ