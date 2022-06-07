В хлебопекарне Красноярского края изъяли 17 килограммов небезопасных продуктов

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в хлебопекарне в с. Краснотуранск (ИП Фирюлина А.Ю.) для приготовления кондитерской продукции допускалось использование конфитюра, зерна мака, сухого молока, черёмухи молотой без документов, подтверждающих их безопасность. Отсутствовали маркировочные ярлыки с информацией об условиях хранения и сроках годности, дате изготовления, об изготовителе и месте его нахождения.

Индивидуальный предприниматель привлечён к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и заплатит штраф 2 000 рублей. Кроме этого, было выдано предписание об устранении нарушений.

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