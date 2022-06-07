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Жители Железногорска вложили 780 тысяч рублей в несуществующую криптовалюту

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Красноярск
17:21 7 Июня 2022
общество, происшествия, железногорск, мошенничество
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Оперативники и следователи МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края раскрыли мошенничество, совершённое четыре года назад. Четверо железногрцев поверили аферисту, который якобы изобрёл собственную криптовалюту. Потерпевшие вложили в его бизнес крупную сумму денег.

Один из них познакомился с мошенником, когда тот нанял его для помощи при переезде в Красноярск. Злоумышленник изображал из себя бизнесмена, ведущего роскошный образ жизни. Мужчины обменялись контактами. Подозреваемый стал время от времени приглашать потерпевшего в кафе и рестораны и оплачивать напитки и угощения. Приезжал он на дорогих автомобилях. Выяснилось, что брал он их напрокат. Мошенник рассказывал о своих успехах на биржевых торгах.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, однажды он предложил погулять большой компанией, железногорец согласился и привёл с собой приятелей. Во время застолья злоумышленник вновь стал рассказывать о своих делах. Все поверили в его успехи.

Далее он сказал, что создал собственную криптовалюту и хочет выйти на международный рынок. Воплощение идеи требовало инвестиций. Мошенник заверял, что прибыль в 10 раз будет больше вложенных средств. В итоге потерпевшие отдали ему 780 тысяч рублей.

Подозреваемый создал группу в социальной сети. Туда он периодически выставлял изображения с графиками, которые якобы отображали рост воображаемой криптовалюты. Спустя год мошенник удалился из группы и заблокировал инвесторам доступ к своей странице в социальной сети.

Потерпевшие в полицию обращаться не стали, они были уверены, что у изобретателя криптовалюты временные трудности. Жертвы обмана обратились в правоохранительные органы только через 4 года. Оперативники выяснили, что аферист скрывается в Сочи, где и задержали его. Мужчина дал признательные показания, что новой криптовалюты не изобретал и возместил потерпевшим материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: © 24.мвд.рф

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