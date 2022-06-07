За сутки от коронавируса умерли 3 жителя Красноярского края

За сутки от коронавируса умерли 3 человека. Всего же с начала пандемии – 10 847.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае снижается. Подтверждённых диагнозов на 6 мая — 56. За всё время пандемии в регионе выявлено 366 115 случаев заболевания.

Госпитализировано за сутки — 14, вылечились 66 человек за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края, людям при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков