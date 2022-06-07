В Красноярске ООО «Агроторг» заплатит штраф 700 тысяч рублей за продажу просроченной сметаны

Управление Роспотребнадзора во время внеплановой проверки в отношении ООО «Агроторг», осуществляющему деятельность в красноярском магазине «Пятёрочка» (ул. 60 лет Октября), обнаружена сметана с истёкшим сроком годности. Товар был снят с реализации.

— Ранее ООО «Агроторг» привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за аналогичное нарушение, поэтому Управление обратилось в Арбитражный суд с заявлением о привлечении нарушителя по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, — сообщают в пресс-службе ведомства. — Суд назначил ООО штраф 700 000 рублей.

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