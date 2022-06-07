«Норникель» и Росприроднадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Во время рабочего визита руководителя службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой в Норильск между «Норникелем» и Росприроднадзором были заключены два соглашения, нацеленные на сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Светлана Радионова отметила, что первое соглашение традиционное о взаимодействии, обмене информацией, открытости и прозрачности в работе. Второе — касается эксперимента по консультироварованию бизнеса. «Норникель» и Росприроднадзор заключили такое соглашение впервые в истории России.

— Первое соглашение — типовое взаимодействие, когда мы открыто и прозрачно обмениваемся информацией об экологической ситуации. Второе — экспериментальное и первое в своём роде соглашение об оказании консультационных услуг «Норникелю», благодаря которому мы покажем компании лучшие наработки, которые мы видим на других площадках. А также предоставим своих специалистов для консультаций, сможем обмениваться мнениями в режиме онлайн. Мы будем консультировать «Норникель» при пусконаладочных работах и на этапе реализации новых проектов, что поможет компании сэкономить время и деньги, а нам — получить новый опыт и поделиться им с другими предприятиями, — прокомментировала Светлана Радионова.

— Соглашение — задел на пять-семь лет вперёд. Это возможность до того, как мы что-то сделали, прийти и получить консультацию от самого квалифицированного органа в России. С учётом программы рекультивации, которую мы задумали, это важнейшая вещь, — сказал старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

Кроме того, Радионова посетила производственные активы «Норникеля», ознакомилась с результатами модернизации энергетического комплекса и итогами ликвидации последствий разлива дизельного топлива в 2020 году, ходом строительства «Серного проекта» и программой «Норникеля» по созданию системы мониторинга зданий и сооружений.

— Замечательно, что компания сейчас работает открыто, ничего не скрывая. За последние два года я не раз была в Норильске, видны колоссальные изменения, — отметила руководитель Росприроднадзора.

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