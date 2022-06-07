В Красноярске в микрорайоне «Медгородок» построят детский сад за 339 млн рублей

Построит детсад в мкр. «Медицинский городок» ООО «Северстрой» до 31 июля 2023 года.

На строительство трёхэтажного здания садика потратят 339 млн рублей.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, дошкольное учреждение рассчитано на 300 ребятишек. В здании планируется организовать 12 групп (4 группы для детей от 1,5 до 3 лет и 8 – для детей от 3 до 7 лет). На втором этаже будет музыкальный и спортивный залы, в подвальном этаже — прачечная и другие технические помещения.

На территории садика подрядная организация построит детские площадки с теневыми навесами для каждой группы, установит малые архитектурные формы для игр детей, выполнит необходимое благоустройство, освещение и озеленение.

Также в микрорайоне запланировано строительство автодороги к новому садику. Объявлены торги на поиск подрядчика для разработки проекта. Начальная максимальная цена контракта — 8,88 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 8 июня. Победитель к февралю 2023 года должен запроектировать дорогу длиной 910 метров и получить положительное заключение госэкспертизы.