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В Красноярске в микрорайоне «Медгородок» построят детский сад за 339 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:11 7 Июня 2022
общество, красноярск, строительство, детсад
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Построит детсад в мкр. «Медицинский городок» ООО «Северстрой» до 31 июля 2023 года.

На строительство трёхэтажного здания садика потратят 339 млн рублей.

В Красноярске в микрорайоне «Медгородок» построят детский сад за 339 млн рублей

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, дошкольное учреждение рассчитано на 300 ребятишек. В здании планируется организовать 12 групп (4 группы для детей от 1,5 до 3 лет и 8 – для детей от 3 до 7 лет). На втором этаже будет музыкальный и спортивный залы, в подвальном этаже — прачечная и другие технические помещения.

На территории садика подрядная организация построит детские площадки с теневыми навесами для каждой группы, установит малые архитектурные формы для игр детей, выполнит необходимое благоустройство, освещение и озеленение.

В Красноярске в микрорайоне «Медгородок» построят детский сад за 339 млн рублей

Также в микрорайоне запланировано строительство автодороги к новому садику. Объявлены торги на поиск подрядчика для разработки проекта. Начальная максимальная цена контракта — 8,88 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 8 июня. Победитель к февралю 2023 года должен запроектировать дорогу длиной 910 метров и получить положительное заключение госэкспертизы.

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