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В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Главная Общество
Красноярск
16:55 7 Июня 2022
экология, воздух, красноярск, общество
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 30 мая по 5 июня, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 30 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 18 раз. Загрязняющие вещества не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 62 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,03 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по формальдегиду, бензапирену, гидрохлориду, сероводороду, диоксиду азота.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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