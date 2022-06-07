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В Красноярском крае начали строить дома для погорельцев

Главная Общество
Красноярск
10:13 7 Июня 2022
общество, в красноярском крае, строительство, дома
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В регионе началось возведение домов для лишившихся жилья в результате пожаров 7 мая. Строительство идёт в посёлках Берёзовка, Песчанка, Степной, сёлах Никольское, Зыково, Белый Яр, Ивановка, деревнях Новокурск, Лакино, Любава, Ашпатск, городах Заозёрный и Уяр.

Напомним, депутаты краевого парламента единогласно поддержали законопроект об оказании помощи жителям, чьи дома сгорели 7 мая. Речь идёт о собственниках, потерявших жильё, владельцах дома по договору соцнайма и тех, кто прописан в доме, но собственником не являлся.

Благодаря новому закону в крае принят беспрецедентный объём поддержки людей, пострадавших от пожаров в результате ЧС. Законопроект разработан правительством Красноярского края по поручению Александра Усса в кратчайшие сроки.

Подготовленный законопроект предусматривает либо предоставление выплат на приобретение жилья, либо единовременную денежную выплату из-за утраты жилого помещения, либо строительство жилья и предоставление его в собственность или по договору соцнайма.

Единовременная денежная выплата предоставляется всем гражданам, проживавшим в утраченном доме. Нормы строительства жилья – 42 кв. м. для одиноко проживающих и на семью из 2 человек, 54 кв. м. для семьи из 3 человек, и по 18 кв. м. на каждого члена семьи из 4 и более человек. Решения по обеспечению жильём пострадавших будут приниматься с учётом индивидуальной ситуации каждого заявителя.

Сейчас в Минстрой Красноярского края подана информация о 82 домах, которые необходимо построить. Несколько десятков домовладельцев восстанавливают документы о собственности через суд. После чего они смогут подать заявку на строительство, пишут на сайте регионального правительства.

— Там, где жители выбрали способ восстановления жилья путём строительства, началась работа. Определены количество и планировки домов, выбраны подрядчики. Сейчас идёт подготовка стройплощадок, завозятся материалы. Вместе с владельцами участков мы решаем, как расположить дом. С каждым работаем индивидуально. Срок ввода домов, которые строятся сейчас, 15 августа, — рассказал Михаил Рабушко, министр строительства края.

Управление капитального строительства будет использовать типовые проекты:

  • 42 кв. м для одиноко проживающих людей, либо семей из двух человек;
  • 54 кв. м — семьям из трёх человек;
  • 72 кв. м — семьям из четырёх человек;
  • 90 кв. м — семьям из пяти человек,
  • 108 кв. м — семьям из шести человек.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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