В Красноярске осудят недобросовестного застройщика

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителя строительных организаций, его обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю, с 2014 по 2021 год злоумышленник привлёк деньги граждан для возведения нескольких жилых домов в Красноярске. Руководитель строительных организаций нерационально распорядился объектами долевого строительства и деньгами дольщиков. Действия фигуранта повлекли прекращение строительства на объектах, утрату финансовой устойчивости и банкротство компаний-застройщиков.

Материальный ущерб, причинённый 612 участникам долевого строительства — более миллиарда рублей.

На имущество обвиняемого (земельные участки и недвижимость) наложен арест на 56 млн руб.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко