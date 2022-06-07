В Красноярске возобновят выступления оркестров в Татышев-парке

«Музыкальные пятницы» возвращаются в Татышев-парк.

Серия концертов оркестров и хоров под открытым небом состоится на восточной стороне парка. В этом сезоне жителей и гостей Красноярска ждут 6 выступлений в июне и августе, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Татышев-парк».

10 июня будет выступать Красноярский духовой оркестр;

17 июня — Красноярский камерный хор;

24 июня — Красноярский камерный оркестр;

​5 августа — Красноярский духовой оркестр;

​12 августа — Красноярский камерный оркестр;

​19 августа — Красноярский камерный хор.

Начало концертов в 19:00. Вход свободный.