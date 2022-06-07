В Красноярске возобновят выступления оркестров в Татышев-парке

«Музыкальные пятницы» возвращаются в Татышев-парк.
Серия концертов оркестров и хоров под открытым небом состоится на восточной стороне парка. В этом сезоне жителей и гостей Красноярска ждут 6 выступлений в июне и августе, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Татышев-парк».
- 10 июня будет выступать Красноярский духовой оркестр;
- 17 июня — Красноярский камерный хор;
- 24 июня — Красноярский камерный оркестр;
- 5 августа — Красноярский духовой оркестр;
- 12 августа — Красноярский камерный оркестр;
- 19 августа — Красноярский камерный хор.
Начало концертов в 19:00. Вход свободный.