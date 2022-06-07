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В Красноярске возобновят выступления оркестров в Татышев-парке

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Красноярск
09:30 7 Июня 2022
общество, красноярск, концерты, выступление
Фотография © admkrsk.ru
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«Музыкальные пятницы» возвращаются в Татышев-парк.

Серия концертов оркестров и хоров под открытым небом состоится на восточной стороне парка. В этом сезоне жителей и гостей Красноярска ждут 6 выступлений в июне и августе, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Татышев-парк».

  • 10 июня будет выступать Красноярский духовой оркестр;
  • 17 июня — Красноярский камерный хор;
  • 24 июня — Красноярский камерный оркестр;
  • ​5 августа — Красноярский духовой оркестр;
  • ​12 августа — Красноярский камерный оркестр;
  • ​19 августа — Красноярский камерный хор.

Начало концертов в 19:00. Вход свободный.

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