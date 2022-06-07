Губернатор Красноярского края прибыл с рабочим визитом в Монголию

Александр Усс в Улан-Баторе обсудит вопросы укрепления сотрудничества между Красноярским краем и Монголией, пишут на сайте регионального правительства.

Губернатор планирует провести ряд встреч с руководством страны и представителями иностранных компаний. Речь пойдёт о взаимодействии в сферах медицины, лесной отрасли, сельском хозяйстве и промышленности, представители Монголии ознакомятся с комплексным инвестиционным проектом «Енисейская Сибирь». Также Александр Усс обсудит перспективы развития туризма между регионами Енисейской Сибири (Красноярский край, республики Тыва и Хакасия) и Монголией.

— В связи с серьёзным осложнением международной обстановки и экономическими вызовами возникает необходимость искать новые и нетрадиционные выходы за рубеж. И, прежде всего, на азиатские рынки. Так как никто, кроме нас, такие задачи не решит, делегация Красноярского края выехала в Монголию. Визит очень тщательно готовился в течение полутора месяцев совместно с торгпредством РФ. Надеемся на хорошие практические результаты, — сказал Александр Усс.

Напомним, губернатор Красноярского края принял участие в работе стратегической сессии «Енисейская Сибирь – окно в Азию». Вопросы реализации инвестиционных проектов и привлечение инвесторов из азиатских стран, меры господдержки российских компаний в условиях западных санкций, импортозамещения и поиска новых рынков сбыта продукции, производимой на территории трёх регионов Енисейской Сибири обсудили представители федеральных, краевых и муниципальных органов власти, бизнес-сообщества страны и региона, торговые представители России в Китае, Индии и ОАЭ. В центре внимания оказалось и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Фото: © Александр Черных