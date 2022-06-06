Рядом с Дивногорском ликвидировали крупную несанкционированную свалку

Крупную несанкционированную свалку ликвидировали в поселке Манский. Уборку провели инспекторы Минэкологии края, волонтеры и местные жители в преддверии Дня охраны окружающей среды.

Сотни отдыхающих, которые приезжают в летнее время в это живописное место, оставили после себя горы мусора. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки из под продуктов и пакеты. Но в этот раз экодесант вывозил из леса даже мебель, покрышки и жестяные бочки.

Всего участники субботника собрали более 20 мешков мусора. Отходы были рассортированы, часть из них направили на переработку, а остальное вывезли на полигон.

Более бережно относиться к природе призвала жителей и гостей края заместитель министра экологии и рационального природопользования региона Юлия Гуменюк, она отметила, что у каждого места отдыха имеется специальная контейнерная площадка для сбора мусора. Но даже если при выезде отдыхающим не встретился бак для мусора, это не повод загрязнять окружающую среду, выход всегда есть.

- Оставлять пакеты с отходами на земле не надо. Их необходимо довезти до специализированной площадки, - сказала Юлия Гуменюк.

Кстати, уже в ближайшее время на этой территории планируется установить камеры видеонаблюдения, с помощью которых администрация Дивногорска будет выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.

Фото:©Максим Богодвид/РИА Новости