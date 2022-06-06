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Третий краевой семейный фестиваль «Зеркало» прошел в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
19:45 6 Июня 2022
общество, красноярск, дети, фестиваль
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3 июня в Красноярске прошёл третий краевой семейный фестиваль «Зеркало»,  где каждый ребёнок и взрослый смог увидеть шоу-программу, театральное представление, посетить  спортивные и творческие станции, включиться в танцевальный флешмоб, стать участником запуска красок Холи, а также получить призы за участие в ЭКО-марафоне.

Фестиваль стал отражением успехов детей, территорией свободного выбора деятельности и самовыражения.  Миссия мероприятия - формирование у детей уверенности в себе и в своих силах, а также позитивного отношения к себе и к окружающему миру.

Третий краевой семейный фестиваль «Зеркало» прошел в Красноярске

На протяжении трех лет фестиваль сохраняет за собой особый статус летнего, масштабного семейного мероприятия. Участниками события стали свыше 100 семей Красноярского края.

В этом году было организовано 15 площадок: развлекательная шоу-программа с анимацией для детей, научная шоу-программа, кукольный театр от партнеров фестиваля, площадки для игр с песком, с водой и пеной, станции по раскрашиванию гипсовых фигур, созданию браслетов из бусин, аквагрим, театральные пробы, танцевально-спортивные точки, живопись, настольные игры, моделирование шаров, площадки с угощением.

Третий краевой семейный фестиваль «Зеркало» прошел в Красноярске

В создании площадок приняли участие специалисты Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения и волонтеры образовательных учреждений города Красноярска.

Фото:©предоставлены организаторами фестиваля "Зеркало"

 

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