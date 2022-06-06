В Красноярске полицейские устроили облаву на мигрантов-нарушителей

На оптово-розничной базе краевого центра сотрудники отдела миграционного контроля с полицейскими патрульно-постовой службы провели рейд.

Были установлены 85 иностранцев, у которых выявили административные правонарушения в сфере миграции, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Нарушителей доставили в Управление по вопросам миграции для дальнейших разбирательств. Полицейскими уже составлено 25 протоколов по статьям 18.8, 18.9, 18.10, 18.15, 18.17, 19.27, также собраны материалы по статьям 322.3 УК РФ и 327 УК РФ.

У всех иностранцев были сняты отпечатки пальцев и взят отбор образцов генетического материала. Работа продолжается.

Отметим, что такие профилактические мероприятия проводятся в Красноярском крае постоянно.

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