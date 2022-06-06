В Хакасии из окна 15 этажа выпал 5-летний ребёнок

В Абакане 6 июня в следственные органы сообщили об обнаружении на асфальте около многоквартирного дома по ул. Чертыгашева тела 5-летнего мальчика с признаками падения с высоты.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в квартире проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Ранним утром 6 июня мать погибшего оставила ребёнка в квартире одного пока он спал, а сама ушла на работу. Отец мальчика трудился на вахте, поэтому его не было дома, а сестра ночевала у подруги.

Когда малыш проснулся, он залез на подоконник и открыл окно. Облокотившись на москитную сетку, он не удержался и упал с 15 этажа. Мальчик скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование продолжается.

Чтобы избежать несчастного случая, не оставляйте детей без присмотра, не открывайте окна, ведь москитные сетки не преграда для ребёнка. Установите специальные запорные устройства или съёмные ручки на окна. Чтобы ребёнок не мог взобраться на подоконник, не ставьте мебель поблизости окон.

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