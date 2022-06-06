Красноярцы могут выбрать ещё один сквер для благоустройства в следующем году

Для благоустройства ещё одного сквера необходимо победить в конкурсе на лучшую концепцию благоустройства. Его среди городов региона организовывает министерство строительства Красноярского края. На реализацию проекта можно получить до 50 миллионов рублей.
Необходимо представить лучшую идею преображения сквера, парка или набережной. Для начала жители должны выбрать пространство, для которого такой проект будет разработан. Голосование размещено на сайте администрации города Красноярска в разделе «Опросы». Горожане могут выбрать одну из 5 территорий.
Пространство, которое победит, будет благоустроено по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вместе с 8 территориями, которые уже определились по итогам голосования на специальной платформе.
Проголосовать можно с 6 до 13 июня, авторизации через сайт госуслуги или по номеру телефона не требуется. Выбрать для проектирования можно:
- променад по ул.9 Мая (напротив сквера Казачий);
- сквер Каменный городок (в районе домов по ул. Щорса, 53-57);
- сквер Универсиады (продолжение благоустройства в сторону дорожной развязки);
- сквер Пограничников (между ул. Воронова и пр. Металлургов);
- променад по ул.Караульная, 38-42 (пешеходная, прогулочная зона вдоль домов).
Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края