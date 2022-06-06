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Красноярцы могут выбрать ещё один сквер для благоустройства в следующем году

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Красноярск
14:53 6 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, голосование
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Для благоустройства ещё одного сквера необходимо победить в конкурсе на лучшую концепцию благоустройства​. Его среди городов региона организовывает министерство строительства Красноярского края. На реализацию проекта можно получить до 50 миллионов рублей. ​

Необходимо представить лучшую идею преображения сквера, парка или набережной. Для начала жители должны выбрать пространство, для которого такой проект будет разработан. Голосование размещено на сайте администрации города Красноярска в разделе «Опросы». Горожане могут выбрать одну из 5 территорий.

Пространство, которое победит, будет благоустроено по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вместе с 8 территориями, которые уже определились по итогам голосования на специальной платформе.

​Проголосовать можно с 6 до 13 июня, авторизации через сайт госуслуги или по номеру телефона не требуется. Выбрать для проектирования можно:

  • променад по ул.9 Мая (напротив сквера Казачий);
  • ​сквер Каменный городок (в районе домов по ул. Щорса, 53-57);
  • ​сквер Универсиады (продолжение благоустройства в сторону дорожной развязки);
  • ​сквер Пограничников (между ул. Воронова и пр. Металлургов);
  • ​променад по ул.Караульная, 38-42 (пешеходная, прогулочная зона вдоль домов).

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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