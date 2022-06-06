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В Красноярске рецидивист украл коробку тушенки из магазина

Главная Общество
Красноярск
18:21 6 Июня 2022
общество, происшествия, красноярск, грабеж
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В дежурную часть обратился представитель продуктового магазина и сообщил об открытом хищении товара. Как оказалось, злоумышленник после кражи скрылся на автомобиле. Ориентировку передали всем наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего подозреваемого и доставили в полицию. При себе у него были обнаружены и изъяты 16 банок тушёнки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», рассказали в ГУ МВД России по красноярскому краю. Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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