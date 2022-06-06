7-10 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

7-10 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до -2° С.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю напомнили о мерах пожарной безопасности, особенно при топке печей и эксплуатации электрообогревателей.

На юге Таймыра будет дуть сильный ветер 15-18 м/с. В Эвенкии местами прогнозируются грозы.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф