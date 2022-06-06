В Ермаковском районе ввели карантин по трихинеллезу

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю уведомляет, что на территории лесного массива Араданского сельсовета Ермаковского района установлен карантин по трихинеллезу. Биологический материал отобран и исследован от туши медведя, добытого в районе.

Отметим, что трихинеллез относится к наиболее опасным паразитарным заболеваниям.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на участке в эпизоотическом очаге запрещена охота на восприимчивых животных.

В Араданском сельсовете запрещены ярмарки, выставки (аукционы), мероприятия, связанные с передвижением животных. Также не допускается вывоз восприимчивых животных (кроме вывоза на убой по разрешению ветеринарного специалиста).

Перед употреблением и реализацией мяса, добытого на охоте и при убое с/х животных на личном подворье, нужно обращаться к ветеринарным специалистам для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и исследования мяса на наличие личинок трихинелл.

Реализация мясной продукции запрещена без проведения экспертизы и оформления ветеринарных документов в ФГИС «Меркурий».

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив