В Красноярске реконструируют поликлинику на Затонской

В подразделении Красноярской межрайонной поликлиники № 1 на Затонской 5г проходит реконструкция по программе модернизации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Здравоохранение»). Все службы переведены в подразделение на Затонской, 11, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края. Завершат ремонтные работы осенью.

Сейчас производятся строительно-монтажные работы, благоустройство территории, монтаж систем вентиляции, работы по внешнему электроснабжению. Кроме того, идёт закупка медицинского оборудования.

Реконструкция позволит улучшить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, увеличить площади помещений, развернуть дополнительно хирургическую, отоларингологическую службы, диагностические кабинеты, функциональной диагностики и расширить площади дневного стационара.

Фото: © kraszdrav.ru