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В Якутии 12-летнюю девочку убило током во дворе дома

Главная Общество
Красноярск
15:00 6 Июня 2022
общество, происшествия, ребенок, якутия
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Уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки возбудили в Олекминском районе Якутии. Ребенка убило током во дворе собственного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Трагедия произошла вечером 4 июня. Ребенок играл вместе с друзьями во дворе дома, где  на высоте около 180 см от земли висели провода, находившиеся под напряжением. в какой-то момент девочка схватилась за них руками и получила сильный удар током.

Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался по пути в больницу. 

На место происшествия прибыли следователи, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Фото:©/РИА Новости

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