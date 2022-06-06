В Якутии 12-летнюю девочку убило током во дворе дома

Уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки возбудили в Олекминском районе Якутии. Ребенка убило током во дворе собственного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Трагедия произошла вечером 4 июня. Ребенок играл вместе с друзьями во дворе дома, где на высоте около 180 см от земли висели провода, находившиеся под напряжением. в какой-то момент девочка схватилась за них руками и получила сильный удар током.

Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался по пути в больницу.

На место происшествия прибыли следователи, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Фото:©Кирилл Каллиников/РИА Новости