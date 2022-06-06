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Енисейская Сибирь может стать «окном» в Азию

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Красноярск
15:25 6 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, кэф
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в работе стратегической сессии «Енисейская Сибирь – окно в Азию». Там были обсуждены ключевые вопросы, вынесенные в повестку прошедшего в марте КЭФа.

Енисейская Сибирь может стать «окном» в Азию

Как сообщили на сайте правительства Красноярского края, мероприятие состоялось на базе СФУ. Вопросы реализации инвестиционных проектов и привлечение инвесторов из азиатских стран, меры господдержки российских компаний в условиях западных санкций, импортозамещения и поиска новых рынков сбыта продукции, производимой на территории трёх регионов Енисейской Сибири обсудили представители федеральных, краевых и муниципальных органов власти, бизнес-сообщества страны и региона, торговые представители России в Китае, Индии и ОАЭ. В центре внимания оказалось и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Енисейская Сибирь может стать «окном» в Азию

Как считают аналитики, мировые события повлияют на планы развития российской экономики. Государство формирует новую экономическую политику. КЭФ-2022 стал первой экспертной площадкой, был проведён анализ происходящих процессов. В очередной раз прозвучала позиция федерального центра о том, что нужно делать ставку на перспективы взаимодействия со странами Азии, а как одну из приоритетных территорий необходимо рассматривать Сибирь.

Губернатор отметил, что Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва имеют значительный потенциал для того, чтобы стать «окном» в Азию:

— Практически 10 лет назад Владимир Путин сформулировал стратегические перспективы. Они сегодня выглядят как никогда актуальными. Сегодня Сибирь — приоритет развития России на весь XXI век, а главным направлением развития экономики России является Восток. В этой связи Енисейская Сибирь представляет обширную территорию восточных районов, выполняющих важнейшую функцию в развитии связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сибирь способна и должна стать оплотом России в движении на Восток, сформировать трансграничные коридоры с выходом на Транссиб и Северный морской путь. Это возможно в силу экономического, ресурсного, человеческого потенциала и геополитического статуса. Также Сибирь. Уже сейчас почти 50 % всей внешнеторговой деятельности Красноярского края ориентировано на Китай. Мы будем уверенно двигаться в этом направлении. Также регион имеет 20 % прироста по инвестициям. Наша главная задача – создать условия для масштабных инфраструктурных изменений. Все возможности для этого есть. Необходимы воля, сплочённость и работа на результат.

На этой неделе состоится официальный визит делегации Красноярского края в Монголию. Там планируется представить потенциал Енисейской Сибири и обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Напомним, по мнению Ивао Охаси, независимого эксперта по содействию стратегическому развитию и международному сотрудничеству, концепция комплексного развития Енисейской Сибири является не только наиболее подходящей концепцией стратегического развития по “коридорному подходу”, но и реализация этой концепции имеет реальный большой потенциал для того, чтобы Енисейская Сибирь стала крупнейшим и наиболее успешным в мире коридором экономического и социального развития. Енисейская Сибирь всё ещё имеет элементы, которые позволяют стратегическому развитию экономического коридора.

Фото: © Александр Черных

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