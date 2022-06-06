97 пожаров, перевернутая лодка на Енисее и 18 ДТП: в краевом МЧС рассказали об итогах работы за неделю

С 30 мая по 5 июня сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили более 1 000 выездов, из них 97 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На ликвидацию огня привлекались свыше 760 человек личного состава и 230 единиц техники, добровольная пожарная охрана задействовалась в 20 случаях.

Был зафиксирован переход ландшафтного пожара на неэксплуатируемое строение вблизи Селиванихи Минусинского района. В результате сгорела сухая трава на площади 0,27 га и строение на площади 96 кв. м.

Также 5 июня в Енисейском районе перевернулась лодка, в которой находились 7 человек. Очевидцы спасли 5 человек (из них трое детей).

Кроме этого, сотрудники МЧС 18 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП.

На поиски людей сотрудники МЧС выезжали 39 раз. Помощь оказывалась в 6 случаях.

На контроле находятся 4 туристических группы, в которых состоят 39 человек.

97 пожаров, перевернутая лодка на Енисее и 18 ДТП: в МЧС рассказали об итогах работы за неделю