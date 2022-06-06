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«Норникель» отправил детей сотрудников отдохнуть и пройти курс санаторно-курортного лечения на черноморском побережье

Главная Общество
Красноярск
10:50 6 Июня 2022
общество, красноярск, россия, предприятие, лагерь, дети, море
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Детей работников «Норникеля» оправили на отдых на черноморское побережье. Около 700 детей и подростков из разных городов России — Норильска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы и Саратова — а также из Мурманской области, поехали в оздоровительный лагерь «Вита» в Анапе.

Из-за приостановки авиасообщения, до курорта можно добраться лишь наземным транспортом, поэтому детей сначала собрали в Адлере.

Первыми добрались ребята из Читы, два чартера из Норильска и один из Мурманска приземлись позже. Для детей организовали отдых, экскурсии по Олимпийскому парку и горячее питание.

Вечером детей собрали на специально отведённом для них этаже ж/д вокзала «Имеретинский курорт», где накормили ужином. Кроме этого, для ребят были подготовлены игры от аниматоров.

Чтобы доставить детей из Адлера в Анапу, «Норникель» в сотрудничестве с Федеральной пассажирской компанией (АО «ФПК») организовал спецпоезд: 14 плацкартных вагонов нового типа и три вагона-ресторана.

«Норникель» отправил детей сотрудников отдохнуть и пройти курс санаторно-курортного лечения на черноморском побережье

По словам генерального директора «ФПК» Владимира Пястолова, перевозку детей удалось организовать на высоком уровне.

Состав тронулся 2 июня в 22:30 и прибыл в Анапу в 13:30 на следующий день.

Прямым поездом добрались до Анапы дети сотрудников «Норникеля» из Саратова. В пути компания организовала им горячее питание.

Забота о сотрудниках компании и их семьях — один из приоритетов «Норникеля». Хоть самолёты сейчас и не летают в Анапу, это не повод отменять отдых, которого дети ждали с нетерпением. Чтобы дети смогли добраться максимально комфортно, мы приложили все усилия и организовали специальный поезд из Сочи в Анапу, — рассказала заместитель директора департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Заболотная.

Отметим, что в «Вите» ребята смогут отдохнуть, пройти общеукрепляющие процедуры, курс санаторно-курортного лечения. В лагере есть и клинико-диагностическая, биохимическая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, крытый лечебный бассейн, грязелечебница, массажные и стоматологические кабинеты и т.д.

Фото: © «Норникель»

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