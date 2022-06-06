Красноярке грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную торговлю лекарствами

Расследуется уголовное дело в отношении директора ООО. Женщину подозревают в получении более 9 млн рублей от незаконной предпринимательской деятельности, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности директором одной из организаций в сфере оптовой торговли лекарственными препаратами. С 2015 года по 2021 49-летняя руководитель фирмы осуществляла деятельность, связанную с оптовой поставкой лекарств в медицинское учреждение, не имея лицензии. Красноярка заключила договоры на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения. Женщина получила доход более 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко