Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

4 июня в г. Бородино попрощались с Дмитрием Писаревым. Об этом пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» ДК «Угольщик».

Дмитрий героически погиб во время спецоперации на Украине.

Напомним, 9 мая во время спецоперации российских войск на Украине в г. Изюм Харьковской области погиб 19-летний военнослужащий из Минусинска, рядовой контрактной службы Сергей Романов. Об этом сообщили в администрации Минусинска.

В ноябре 2020 года его призвали в ряды Вооруженных сил РФ. Служил он в войсковой части г. Наро-Фоминска Московской области. После срочной службы остался в армии по контракту.

Фото: © vk.com/gdk_ugolshchik