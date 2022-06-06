В Красноярском крае выплаты проиндексируют с учётом изменений размера прожиточного минимума

С 1 июня размер прожиточного минимума (ВПМ) в Красноярском крае будет увеличен на 10 %. Данное решение принято по поручению президента России. ВПМ на человека составит 15 451 рубль (с января величина составляла 14 046 руб.). Для реализации решения из бюджета потребуется дополнительно направить порядка 1 млрд руб. В связи с этим изменился размер всех соцвыплат, рассчитываемых исходя из этой величины, сообщили в региональном правительстве.

— В крае около 300 тысяч человек получают данные меры поддержки (пособия на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, ежемесячные выплаты на первого ребенка и на третьих и последующих детей, которые предоставляются в рамках нацпроекта «Демография», региональная социальная доплата к пенсии), — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

После индексации размер прожиточного минимума на ребёнка для третьей группы районов (в том числе для Красноярска) — 15 243 руб.; для Лесосибирска — 17 838 руб.; для Норильска – 22 639 руб. Информацию о других социально-демографических группах для отдельных городов и районов можно посмотреть здесь.

Так, если ранее красноярской семье назначалась выплата на ребёнка от 3 до 7 лет в 50 % от прожиточного минимума, то с 1 июня её размер — 7 621,5 рубля, в размере 75 % – 11 432,25 руб.; в размере 100 % – 15 243 рубля.

— Выплаты с учётом изменений размера прожиточного минимума будут проиндексированы с 1 июня автоматически. Их перечислят в течение июня и июля, — добавила Ирина Пастухова.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трифилов