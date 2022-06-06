В Назарово и Ачинске продавали несуществующие сорта саженцев

Специалисты Управления Россельхознадзора выявили нарушения при проведении выездных обследований в местах продажи саженцев плодовых и ягодных культур.

В Назарово и Ачинске гражданами реализовывались саженцы вишни, сливы, груши, калины, черешни, винограда, яблони, абрикоса, малины, крыжовника. Данные сорта не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. А это нарушение ст. 30 ФЗ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». Таких сортов просто не существует.

Как сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, гражданам выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

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