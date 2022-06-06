Житель Красноярска заметил медвежьи следы в районе «Гремячей гривы»

Красноярец Максим рассказал «ТВК Красноярск», что самого медведя он не видел, но следы косолапого были свежими.

— Сначала я увидел помёт мишки. Потом стал замечать следы, идущие мне навстречу. Медведь шёл около 2 км, от садоводств по туристической тропе. Я двигался вдоль Собакиной (пионерской) речки, по правой стороне. А по левой стороне, в 30 метрах, вдоль реки, проходит тропа ГТО «Гремячей гривы», — говорит Максим.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что подобных сообщений им не поступало.

Фото: © tvk6.ru