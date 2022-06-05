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Глава Красноярска принял участие в озвучивании городского аудиогида

Главная Общество
Красноярск
17:03 5 Июня 2022
благоустройство, культура, красноярск, общество, экскурсия
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Мэр Красноярска принял участие в необычном эксперименте и озвучил экскурсию по променаду "По домам. Начало". 

Глава Красноярска принял участие в озвучивании городского аудиогида

– В прошлом году с удовольствием прошёл весь маршрут первого променада Валентины Чигриной "По домам". А в этом году принял приглашение озвучить небольшой кусочек нового туристического аудиогида. Маршрут начинается от Стрелки, так сказать, с нулевого километра Красноярска, – говорит мэр.

По словам главы города, в аудиогиде будет записано более 20 рассказчиков. Пройти новый аудиотур можно будет уже в июне.

Глава Красноярска принял участие в озвучивании городского аудиогида

Сергей Еремин рад, что тема променадов в городе набирает обороты. Напомним, что недавно на правом берегу пешеходный аудиогид запустили актеры Театра юного зрителя, также готовится аудиогид по местам, связанным с Дмитрием Хворостовским.

Фото: t.me/eremin_krsk

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