Глава Красноярска принял участие в озвучивании городского аудиогида

Мэр Красноярска принял участие в необычном эксперименте и озвучил экскурсию по променаду "По домам. Начало".

– В прошлом году с удовольствием прошёл весь маршрут первого променада Валентины Чигриной "По домам". А в этом году принял приглашение озвучить небольшой кусочек нового туристического аудиогида. Маршрут начинается от Стрелки, так сказать, с нулевого километра Красноярска, – говорит мэр.

По словам главы города, в аудиогиде будет записано более 20 рассказчиков. Пройти новый аудиотур можно будет уже в июне.

Сергей Еремин рад, что тема променадов в городе набирает обороты. Напомним, что недавно на правом берегу пешеходный аудиогид запустили актеры Театра юного зрителя, также готовится аудиогид по местам, связанным с Дмитрием Хворостовским.

Фото: t.me/eremin_krsk