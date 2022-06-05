Омский аэропорт заявил о рисках массового вывода самолётов с маршрутов

В Омске аэропорт рискует потерять множество самолётов из-за проблем с техобслуживанием.

В службе аэропорта отметили, что последнее комплексное техобследования проводилось в 2018 году. Тогда эксперты оценили международный терминал (терминал А), как в ограниченно-работоспособном состоянии.

На фоне спада пассажиропотока и ограничений на международных направлениях терминал должен выдержать эксплуатацию. Аналитики Минтранса Омской области спрогнозировали: «в условиях текущей политической обстановки» терминал проработает ближайшие несколько лет.

Но в графе «Прогнозируемые риски» сообщается, что из-за проблем с техобслуживанием вероятен массовый вывод парка ВС с начала осени 2022 года.

Фото: Александр Жуковец