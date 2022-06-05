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Омской академии МВД России вручили орден Почета

Главная Общество
Красноярск
15:31 5 Июня 2022
общество, мвд, в россии, сибирь, омск
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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил орден Почета Омской академии МВД России.

Глава ведомства отметил, что Омская академия – старейшая образовательная организация МВД России, которая прошла славный, более чем вековой путь становления, развития и успешной работы.

Омской академии МВД России вручили орден Почета

«Личный состав академии всегда ответственно выполнял задачи, поставленные руководством страны. Ее выпускники стояли у истоков создания советской милиции, защищали Родину в  годы Великой Отечественной войны», – говорит министр МВД РФ.

Министр отметил, что качественное образование, которое здесь получают курсанты и слушатели позволяют им реализовать себя в профессии и с честью нести службу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в России, а также за ее пределами.

Омской академии МВД России вручили орден Почета

Фото: МВД России

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