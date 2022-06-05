Омской академии МВД России вручили орден Почета

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил орден Почета Омской академии МВД России.

Глава ведомства отметил, что Омская академия – старейшая образовательная организация МВД России, которая прошла славный, более чем вековой путь становления, развития и успешной работы.

«Личный состав академии всегда ответственно выполнял задачи, поставленные руководством страны. Ее выпускники стояли у истоков создания советской милиции, защищали Родину в годы Великой Отечественной войны», – говорит министр МВД РФ.

Министр отметил, что качественное образование, которое здесь получают курсанты и слушатели позволяют им реализовать себя в профессии и с честью нести службу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью в России, а также за ее пределами.

Фото: МВД России