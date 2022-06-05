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На следующей неделе тепло вернётся в Красноярск

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Красноярск
14:30 5 Июня 2022
погода, красноярск
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К концу следующей недели в Красноярске установится тёплая погода. Синоптики сообщают, что к пятнице температура поднимется до 27 °C – 34 °C.

Самым холодным днем станет понедельник, с 13 °C днем и +3 °C ночью. Гидрометцентр России также обещает дождь.

Во вторник потеплеет до 18 °C днем, ночью все еще будет холодно — всего 5 °C.

В среду столбик термометра поднимется до 22 °C днем, ночью ожидается 9 °C.

В четверг в Красноярске будет 24 °C днем и 10 °C ночью. Ожидается дождь.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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