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В Красноярском крае выпал летний снег

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Красноярск
10:48 5 Июня 2022
снегопад, в красноярском крае
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4 июня в ряде регионов Красноярского края выпал летний снег. Жители края опубликовали снимки в социальных сетях.

Так, фото лежащего снега и града опубликовали жители поселка Кускун. 3 июня снег сняли в поселке Удачный. Очевидец посетовал, что н спас рассаду из-за снегопада.

Резкое похолодание пришло в Красноярский край аккурат к началу лета. В МЧС предупредили, что в центральных и южных районах края ожидаются заморозки -5. Потепление синоптики обещают к концу новой недели. Потерпеть до настоящего лета осталось буквально дня 3-4.

Фото: © t.me/krsk01

 

 

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