В Красноярском крае выпал летний снег

Таким оригинальным образом Сергей Еремин решил пригласить людей на фестиваль в центре Красноярска. – Не смог обойтись без уже традиционного фото на двойной сплошной! И не страшно, что пасмурно и обещают дождик – в прошлом году это стало хорошим знаком на старте проект...