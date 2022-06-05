В Красноярском крае выпал летний снег

4 июня в ряде регионов Красноярского края выпал летний снег. Жители края опубликовали снимки в социальных сетях.
Так, фото лежащего снега и града опубликовали жители поселка Кускун. 3 июня снег сняли в поселке Удачный. Очевидец посетовал, что н спас рассаду из-за снегопада.
Резкое похолодание пришло в Красноярский край аккурат к началу лета. В МЧС предупредили, что в центральных и южных районах края ожидаются заморозки -5. Потепление синоптики обещают к концу новой недели. Потерпеть до настоящего лета осталось буквально дня 3-4.
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