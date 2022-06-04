В Улан-Удэ запретили школам проводить выпускные банкеты

В Улан-Удэ запретили устраивать по случаю выпускных банкеты в школах. Решение было принято после того, как в одном из районов республики 45 учеников и их родителей заразились сальмонеллезом.

Как сообщили в комитете по образованию Улан-Удэ, школы отвечают лишь за торжественную часть, а именно вручение аттестатов и проведение концертов, которые могут сопровождаться дискотекой и фейерверками

«Выпускные без алкоголя – все-таки не фантастика. И практика таких вечеров в городских школах была. Право родителей о формах празднования окончания школы после выпускного бала в школе их детьми остается за ними», – подчеркнули в комитете.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив