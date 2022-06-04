Национальный парк «Красноярские Столбы» вошел в тройку лидеров по посещаемости в 2021 году

Нацпарк «Красноярские Столбы» вошёл в тройку лидеров по посещаемости в 2021 году. К такому выводу пришли в Минприроды России. Также в список вошли нацпарк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник, нацпарк Сочинский на Кубани и «Куршская коса» в Калининградской области.

«В целом в 2021 году посещаемость особо охраняемых природных территорий федерального значения выросла на 32 % и составила 10,6 млн человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 млн», – уточнили в ведомстве.

В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 %.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин