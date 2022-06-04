4 июня
Красноярск
погода +8 °C
61.97
 
€ 65.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Национальный парк «Красноярские Столбы» вошел в тройку лидеров по посещаемости в 2021 году

Главная Общество
Красноярск
15:15 4 Июня 2022
красноярск, парк
версия для печати Ico_print

Нацпарк «Красноярские Столбы» вошёл в тройку лидеров по посещаемости в 2021 году. К такому выводу пришли в Минприроды России. Также в список вошли нацпарк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник, нацпарк Сочинский на Кубани и «Куршская коса» в Калининградской области.

«В целом в 2021 году посещаемость особо охраняемых природных территорий федерального значения выросла на 32 % и составила 10,6 млн человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 млн», – уточнили в ведомстве.

В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 %.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начали ремонт дороги до поселка Солонцы

В Красноярске начали ремонт дороги до поселка Солонцы

4 Июня 2022 г.
Ремонт дороги рассчитан на два года
Новости Красноярска: В Улан-Удэ запретили школам проводить выпускные банкеты

В Улан-Удэ запретили школам проводить выпускные банкеты

4 Июня 2022 г.
Решение приняли, после отравления 45 учеников и родителей в одном из районов
Новости Красноярска: В Красноярске нашли 12-летнюю жительницу мкрн Солнечный

В Красноярске нашли 12-летнюю жительницу мкрн Солнечный

4 Июня 2022 г.
В ближайшее время с семьёй будет организована профилактическая работа
Новости Красноярска: К 200-летию Енисейской губернии в Красноярске установят 15-метровую стелу

К 200-летию Енисейской губернии в Красноярске установят 15-метровую стелу

4 Июня 2022 г.
Памятник планирую разместить рядом в сквере на улице Копылова
Новости Красноярска: Суд оштрафовал главу ТВК Вадима Вострова на 40 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал главу ТВК Вадима Вострова на 40 тысяч за дискредитацию ВС РФ

3 Июня 2022 г.
Поводом для дела стал пост журналиста в соцсетях
Новости Красноярска: Из-за плохой погоды в Красноярске 3 и 4 июня отключат речной фонтан

Из-за плохой погоды в Красноярске 3 и 4 июня отключат речной фонтан

3 Июня 2022 г.
Из-за сильного ветра насосы могут выйти из строя
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в июне ожидаются заморозки

В Красноярске в июне ожидаются заморозки

2 Июня 2022 г.
Не исключены ветра, грозы, дожди и град
Новости Красноярска: 3-5 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов

3-5 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов

2 Июня 2022 г.
На юге и западе региона в течение суток местами возможны сильные дожди
Новости Красноярска: 19-летний рядовой из Минусинска погиб во время спецоперации на Украине

19-летний рядовой из Минусинска погиб во время спецоперации на Украине

2 Июня 2022 г.
После срочной службы он остался в армии по контракту
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru