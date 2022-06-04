В Красноярске нашли 12-летнюю жительницу мкрн Солнечный

Как сообщает полиция края, в ночь с 3 на 4 июня охранники одного из круглосуточных магазинов сообщили в полицию, что видели несовершеннолетнюю, похожую по приметам с пропавшей накануне 12-летней девочкой в мкр Солнечный.

На место незамедлительно выехали полицейские. Они доставили подростка в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время с семьёй будет организована индивидуально-профилактическая работа с привлечением психологов и специалистов из правоохранительных органов.

Фото: t.me/mvd_24