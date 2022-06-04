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В Красноярске нашли 12-летнюю жительницу мкрн Солнечный

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Красноярск
13:30 4 Июня 2022
красноярск, общество, происшествия, дети, в красноярском крае
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Как сообщает полиция края, в ночь с 3 на 4 июня охранники одного из круглосуточных магазинов сообщили в полицию, что видели несовершеннолетнюю, похожую по приметам с пропавшей накануне 12-летней девочкой в мкр Солнечный. 

На место незамедлительно выехали полицейские. Они доставили подростка в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств произошедшего. 

В ближайшее время с семьёй будет организована индивидуально-профилактическая работа с привлечением психологов и специалистов из правоохранительных органов.

В Красноярске нашли 12-летнюю жительницу мкрн Солнечный

Фото: t.me/mvd_24

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