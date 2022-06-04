В Красноярске начали ремонт дороги до поселка Солонцы

На маршруте Красноярск – Солонцы пока можно проехать только по одной полосе. На участке под развязкой с Северным шоссе (до въезда в посёлок) будет работать реверсивный светофор. Также установлены предупреждающие знаки. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 3 км покрытия.

Ремонт рассчитан на два года, но основной объём работ подрядчик планирует выполнить в 2022 году. Дорожникам предстоит обновить покрытие, срезать обочины, отсыпать их свежим материалом, а также установить барьерное ограждение, чтобы ликвидировать несанкционированные съезды. Лампы на всех опорах освещения заменят светодиодные.

Также, восстановят асфальт на мосту через Качу.

Фото: @dimitrovk