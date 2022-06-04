К 200-летию Енисейской губернии в Красноярске установят 15-метровую стелу

В Красноярске установят 15-метровую стелу к 200-летию основания Енисейской губернии памятный знак. Как рассказала заместитель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Татьяна Калиновская, памятник планирую разместить рядом с памятником первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову на улице Копылова.

По задумке в нижней части стелы будет находиться бронзовая плита с текстом указа императора Александра I об учреждении губернии, её герб, а также бронзовые фигуры самого императора и графа Михаила Сперанского. На верху будет располагаться изображение герба Российской империи высотой 1 метр.

Комиссия по городскому самоуправлению рекомендовала поддержать идею установки памятного знака на сессии Горсовета.

Фото: пресс-служба горсовета