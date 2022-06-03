Суд оштрафовал главу ТВК Вадима Вострова на 40 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Гендиректора Красноярского телеканала ТВК Вадима Вострова оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Поводом для дела стал пост, в котором журналист процитировал статью Шуры Буртина. Правоохранители посчитали одну из цитат достаточной для возбуждения уголовного дела по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде. Востров намерен обжаловать судебное решение.

Напомним, что на этой неделе суд отменил штраф красноярской журналистке, которую ранее признали виновной в аналогичном правонарушении.

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