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Суд оштрафовал главу ТВК Вадима Вострова на 40 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Главная Общество
Красноярск
22:27 3 Июня 2022
красноярск, суд, штраф
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Гендиректора Красноярского телеканала ТВК Вадима Вострова оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Поводом для дела стал пост, в котором журналист процитировал статью Шуры Буртина. Правоохранители посчитали одну из цитат достаточной для возбуждения уголовного дела по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде. Востров намерен обжаловать судебное решение.

Напомним, что на этой неделе суд отменил штраф красноярской журналистке, которую ранее признали виновной в аналогичном правонарушении.

Фото: © tvk6.ru

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